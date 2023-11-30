В NASA усомнились в возможности высадки на Луну в конце 2025 года

Причиной названа задержка с созданием посадочного модуля и скафандра. Часть летных испытаний отложили.

В NASA полагают, что запланированную на конец 2025 года лунную миссию Artemis 3 придется перенести. Предположительно, ее старт будет возможен в начале 2027-го.

Ранее NASA объявило о планах построить на Луне стационарный дом до 2040 года, передает «Радиоточка НСН».

