В NASA усомнились в возможности высадки на Луну в конце 2025 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что высадка астронавтов на поверхность Луны вряд ли возможна в конце 2025 года, пишет ТАСС.

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Причиной названа задержка с созданием посадочного модуля и скафандра. Часть летных испытаний отложили.

В NASA полагают, что запланированную на конец 2025 года лунную миссию Artemis 3 придется перенести. Предположительно, ее старт будет возможен в начале 2027-го.

Ранее NASA объявило о планах построить на Луне стационарный дом до 2040 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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