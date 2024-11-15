«Не приходят на рейс»: Запрет овербукинга приведет к росту цен на авиабилеты на 10%

Законодательный запрет овербукинга приведет к росту цен на авиабилеты до 10%, так как на посадку не приходят в среднем 11-13% пассажиров в год, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Овербукинг - практика, при которой продают или разрешают бронировать больше мест или услуг, чем имеется в наличии. За запрет сверхбронирования выступил член Совет Федерации Айрат Гибатдинов. По мнению сенатора, пострадавшим от сверхбронирования должны выплачивать компенсацию в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки, передает РИА Новости. Герасимов уверен, что за такой запрет заплатят сами пассажиры.