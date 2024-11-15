«Не приходят на рейс»: Запрет овербукинга приведет к росту цен на авиабилеты на 10%
Овербукинг возможен только на рейсах компаний, которые могут предложить полет по тому же направлению максимум через четыре часа, заявил НСН Павел Герасимов.
Законодательный запрет овербукинга приведет к росту цен на авиабилеты до 10%, так как на посадку не приходят в среднем 11-13% пассажиров в год, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Овербукинг - практика, при которой продают или разрешают бронировать больше мест или услуг, чем имеется в наличии. За запрет сверхбронирования выступил член Совет Федерации Айрат Гибатдинов. По мнению сенатора, пострадавшим от сверхбронирования должны выплачивать компенсацию в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки, передает РИА Новости. Герасимов уверен, что за такой запрет заплатят сами пассажиры.
«Компании в таком случае лишатся денег, что приведет к подорожанию авиабилетов. Законодательный запрет приведет к росту цен на билеты до 10%, так как статистика показывает, что на рейсах внутри России на посадку не приходят в среднем 11-13% пассажиров в год. Когда у нас есть овербукинг, он этих пассажиров как бы учитывает, не приходится возвращать средства и осуществлять пустую перевозку», - предупредил он.
По его словам, такая практика возможна только на рейсах авиакомпаний, которые могут предложить полет по тому же направлению максимум через четыре часа.
«Овербукинг – это стандартная мировая практика. При должном регулировании и донесении этой информации до пассажиров конфликта здесь нет. Пассажиры должны просто знать, на каких рейсах это возможно и что делать в такой ситуации. Не все российские компании такую практику имеют, чартерные перевозки не используют такую схему, есть особые условия для овербукинга. В рамках четырех часов у этого же перевозчика должен быть рейс по такому же направлению, куда пассажир может быть перекинут», - отметил собеседник НСН.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил легализовать в России овербукинг. По его словам, элементарная замена воздушного суда – это обыденность наших дней, передает «Радиоточка НСН».
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