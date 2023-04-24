Выход в открытый космос по российской программе перенесли

Выход в открытый космос российских космонавтов, запланированный на 26 апреля, перенесён на начало мая, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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В сообщении говорится что это связано с необходимостью более детальной проработки задач внекорабельной деятельности.

Также в госкорпорации добавили, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин продолжают подготовку к предстоящему выходу в открытый космос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за освоением космоса стоит качественное развитие науки, экономики, а также надёжный уровень безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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