Выход в открытый космос по российской программе перенесли
Выход в открытый космос российских космонавтов, запланированный на 26 апреля, перенесён на начало мая, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
В сообщении говорится что это связано с необходимостью более детальной проработки задач внекорабельной деятельности.
Также в госкорпорации добавили, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин продолжают подготовку к предстоящему выходу в открытый космос.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за освоением космоса стоит качественное развитие науки, экономики, а также надёжный уровень безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru