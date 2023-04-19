В NASA назвали сроки отправки астронавтов на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено осуществить высадку двух астронавтов на Луну, сообщают СМИ со ссылкой на главу космического ведомства Билла Нельсона.

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По его словам, высадка на спутник Земли запланирована в рамках миссии Artemis 3. Это произойдет в конце 2025 года или в 2026-м, уточнил Нельсон.

Глава NASA рассказал, что астронавтов отправят на окололунную орбиту, где они перейдут в посадочный аппарат SpaceX. Продолжительность миссии составит шесть дней, добавил Нельсон.

По данным опроса ВЦИОМ, из всех планет россияне больше всего хотят побывать на Марсе, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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