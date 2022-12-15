Выход россиян с МКС в открытый космос отменили из-за сигнала системы диагностики

Планировалось, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос в 5:20 мск 15 декабря. Однако из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход перенесли из-за разгерметизации системы охлаждения «Союза МС-22».

«Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22"», —говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

Причины произошедшего выяснит комиссия, по итогам работы которой будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента МКС.

