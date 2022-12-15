Выход россиян с МКС в открытый космос отменили из-за сигнала системы диагностики
Выход российских космонавтов в открытый космос отменили из-за сигнала одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции. Об этом сообщает Роскосмос.
Планировалось, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос в 5:20 мск 15 декабря. Однако из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход перенесли из-за разгерметизации системы охлаждения «Союза МС-22».
«Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22"», —говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.
Причины произошедшего выяснит комиссия, по итогам работы которой будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента МКС.
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