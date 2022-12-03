Китайские космонавты впервые провели ротацию экипажей на орбитальной станции

Китайские космонавты впервые провели ротацию экипажей пилотируемых кораблей «Шэньчжоу-14» и «Шэньчжоу-15» на орбитальной станции КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское Управление программы пилотируемых космических полетов.

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Отмечается, что экипажи провели приемо-сдаточные процедуры, в ходе которых «передали ключи от китайской космической станции». Космонавты Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ и Лю Ян выполнили все запланированные задачи и вернутся на Землю 4 декабря. Их сменит экипаж «Шэньчжоу-15»: космонавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Управление программы пилотируемых космических полетов отметило, что китайская космическая станция официально начала работать в режиме долговременного пребывания экипажей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосКосмонавтыКитай
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