ВВС Украины отказались от старых французских истребителей Mirage 2000
Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире YouTube-канала UkrinformTV заявил, что истребители Mirage 2000 являются устаревшей моделью.
По его словам, для Киева важна любая помощь, однако «не в варианте французских самолётов.
«Не можем мы сегодня позволить себе брать всё, что угодно... это нерационально и истощит работу наших людей», - указал Игнат.
Он добавил, что ВВС Украины следует сосредоточиться «максимум двух многоцелевых самолётах».
Ранее Игнат заявил, что Киев хочет получить от Швеции истребители Gripen, а также американские истребители F-35, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Газманов призвал запретить знаменитостям хвастаться богатством
- Путин прибыл в Великий Новгород
- ВВС Украины отказались от старых французских истребителей Mirage 2000
- Греф: ИИ восполнит дефицит в кадрах в России во всех областях
- Пашинян: режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.
- Киев заявил о желании получить американские истребители F-35
- Папа Римский в Марселе будет «склонять» Макрона к мирным переговорам на Украине
- СМИ: Группа из 11 альпинистов попала под камнепад в Северной Осетии
- Столтенберг исключил глобальное расширение НАТО
- Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30-39 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru