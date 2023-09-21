ВВС Украины отказались от старых французских истребителей Mirage 2000

По его словам, для Киева важна любая помощь, однако «не в варианте французских самолётов.

«Не можем мы сегодня позволить себе брать всё, что угодно... это нерационально и истощит работу наших людей», - указал Игнат.

Он добавил, что ВВС Украины следует сосредоточиться «максимум двух многоцелевых самолётах».

Ранее Игнат заявил, что Киев хочет получить от Швеции истребители Gripen, а также американские истребители F-35, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».