Все «Союзы» в 2021 году полетят к МКС по сверхбыстрой схеме

Все российские пилотируемые корабли «Союз» с экипажами в текущем году будут летать к Международной космической станции по сверхбыстрой схеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на программу полета ракетно-космической корпорации «Энергия».

В 2021 году планируются запуски кораблей «Союз МС-18» 9 апреля, «Союза МС-19» 5 октября и «Союза МС-20» 8 декабря. Корабли будут долетать до МКС за три часа.

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Как сообщалось, США могут купить место на российском корабле «Союз МС-18» для полета астронавта на Международную космическую станцию.

Переговоры ведутся с частной американской компанией Axiom Space. Полет может состояться в апреле следующего года.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Казак
ТЕГИ:РоскосмосКосмонавтика
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