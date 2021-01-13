Все «Союзы» в 2021 году полетят к МКС по сверхбыстрой схеме

Все российские пилотируемые корабли «Союз» с экипажами в текущем году будут летать к Международной космической станции по сверхбыстрой схеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на программу полета ракетно-космической корпорации «Энергия».

В 2021 году планируются запуски кораблей «Союз МС-18» 9 апреля, «Союза МС-19» 5 октября и «Союза МС-20» 8 декабря. Корабли будут долетать до МКС за три часа.