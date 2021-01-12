Экипаж новой российской экспедиции МКС привился от COVID-19

Россияне из экипажа новой экспедиции МКС-65 сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК).

Отмечается, что основной и дублирующий экипажи экспедиции привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Планируется, что вторую прививку космонавты получат 15 января.

Как уточнили в ЦПК, от COVID-19 привились космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров, Дмитрий Петелин. Кроме того, в центре сообщили о первой массовой вакцинации сотрудников ЦПК, состоявшейся в Звёздном городке.

Новая длительная экспедиция МКС-65 отправится на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле «Союз МС-18» в апреле этого года.



