Экипаж новой российской экспедиции МКС привился от COVID-19
Россияне из экипажа новой экспедиции МКС-65 сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК).
Отмечается, что основной и дублирующий экипажи экспедиции привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Планируется, что вторую прививку космонавты получат 15 января.
Как уточнили в ЦПК, от COVID-19 привились космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров, Дмитрий Петелин. Кроме того, в центре сообщили о первой массовой вакцинации сотрудников ЦПК, состоявшейся в Звёздном городке.
Новая длительная экспедиция МКС-65 отправится на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле «Союз МС-18» в апреле этого года.
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