ВС РФ уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных
23 сентября 202214:04
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли высокоточный удар по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в результате были уничтожены более 220 боевиков Украины.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия сгруппировала серьезные силы на севере республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Песков назвал «истерической» реакцию общества на частичную мобилизацию
- Путин предложил Совбезу обсудить вопросы патриотического воспитания
- ВС РФ уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных
- Песков заявил, что Кремлю неизвестно местонахождение Медведчука
- Песков: предоставление кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается
- Песков объяснил порядок действий при положительном решении на референдумах
- Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной
- СМИ: Toyota закрывает завод в России
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Вознесеновка
- Набиуллина: Занятые на важных направлениях в финсекторе останутся на рабочих местах
22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru