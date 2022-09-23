ВС РФ уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли высокоточный удар по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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По данным ведомства, в результате были уничтожены более 220 боевиков Украины.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия сгруппировала серьезные силы на севере республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ДНРВСУСпецоперацияМинобороны РФВКС РФ
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