Военный спутник РФ сгорел в атмосфере

Инцидент произошел 1 апреля. По сведениям NORAD, российского объекта на орбите больше нет.

Известно, что спутник «Космос-2525» стартовал с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе «Союз-2.1в». Аппарат выполнял задачи, поставленные Минобороны РФ. Однако, официальных данных о его назначении ведомство не сообщало. Управление спутником осуществляли Космические войска Воздушно-космических сил России.

В соответствии с открытыми данными, спутник «Космос-2525» относится к малым космическим аппаратам для дистанционного зондирования Земли.

Ранее сообщалось, что старт спутника прошел в штатном режиме.

