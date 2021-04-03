Военный спутник РФ сгорел в атмосфере

Российский военный спутник «Космос-2525» потерял курс и сгорел в плотных слоях атмосферы. Такая информация поступила от Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command), сообщает ТАСС.

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Инцидент произошел 1 апреля. По сведениям NORAD, российского объекта на орбите больше нет.

Известно, что спутник «Космос-2525» стартовал с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе «Союз-2.1в». Аппарат выполнял задачи, поставленные Минобороны РФ. Однако, официальных данных о его назначении ведомство не сообщало. Управление спутником осуществляли Космические войска Воздушно-космических сил России.

В соответствии с открытыми данными, спутник «Космос-2525» относится к малым космическим аппаратам для дистанционного зондирования Земли.

Ранее сообщалось, что старт спутника прошел в штатном режиме.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВоенныеСпутникМинобороныМинобороны РФКосмос
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