Российская ракета успешно вывела на орбиту военный спутник
Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту отечественный военный спутник, сообщает Минобороны России.
Ракета стартовала 2 февраля в 23:45 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Выведение аппарата на орбиту прошло в штатном режиме.
Как сообщают специализированные американские сайты, речь идет о разведывательном спутнике.
В начале декабря спутники связи «Гонец-М» и аппарат «ЭРА-1» в интересах Минобороны РФ были выведены на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
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