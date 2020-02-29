Военный эксперт обругал Маска за «беспилотную альтернативу» F-35

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН раскритиковал идеи основателя SpaceX Илона Маска о создании дистанционно управляемого беспилотника как альтернативы истребителю США F-35.

«Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта. F-35 не может быть заменен беспилотником. А дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей», - отметил военный эксперт.

Константин Сивков добавил, что у России есть беспилотники типа «Охотника», «созданные для вполне конкретных задач».

Напомним, F-35 представляет собой многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Разработан американской фирмой Локхид-Мартин в трёх модификациях. Их скорость достигает 1,93 тыс. км/ч.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов пояснил в эфире НСН, почему российские истребители лучше американских. По словам эксперта, речь идет о разнице в идеологии создания истребительной техники. Пока в США на первый план вышли стелс-технологии, в России они уступили в приоритетности маневренности и экономичности, пояснил Владимир Попов.

