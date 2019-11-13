США испытывают проблемы с обслуживанием своих истребителей F-35

Отмечается, что проблемы возникли, в частности, из-за нехватки запасных деталей и неточностей в программе информационной технологической системы. В докладе Счетной палаты заявили, что основной причиной возникновения этой ситуации стало «недостаточное планирование».

F-35 представляет собой многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Разработан американской фирмой Локхид-Мартин в трёх модификациях. Их скорость достигает 1,93 тыс. км/ч.

Ранее в середине октября стало известно, что Италия купила у США 90 новых истребителей пятого поколения F-35.

