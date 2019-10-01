В создании новой китайской ракеты заподозрили российский след
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в эфире НСН рассказал о новой сверхзвуковой китайской ракете.
Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР представил новую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100 ("Дунфэн-100") или CJ-100. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места события. Ранее средства массовой информации также сообщали, что эти ракеты могут преодолеть системы противоракетной обороны США, и также поражать цели на большом расстоянии.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН подтвердил информацию о мощности новой китайской ракеты.
«Да, они могут все это сделать. Она отвечает всем современным требованиям и такими возможностями обладает. Российское ПВО они смогут преодолеть, это гиперзвуковые ракеты. Не вижу никаких препятствий для того, чтобы они не могли преодолеть российское ПВО. Но у нас есть более, чем совершенные ракеты, которые способны решать задачи не менее мощные и серьезные, чем эти самые китайские ракеты. Например, ракетный комплекс “Циркон” или же другие классы наших ракет подобного рода», - рассказал он.
Также он не исключил, что в разработке новой ракеты Китаю помогали российские специалисты.
«Нельзя исключить! Все может быть», - заключил собеседник НСН.
Ранее китайское издание Sina рассказало о способностях российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей» сбивать космические тела. В материале указывается, что комплекс С-500 способен поражать практически все типы летательных аппаратов, в том числе и заатмосферные гиперзвуковые летательные объекты. Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН отметил, что замысел «Прометея» не в сбивании метеоритов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- Москва проводила Марка Захарова аплодисментами тысяч людей
- Напавший на сотрудника СКР в Москве имел проблемы с психикой
- Сотрудник СКР скончался после нападения в Москве
- В ЛНР и ДНР стартовала первая перепись населения
- Зеленский выманил Тома Круза в Киев