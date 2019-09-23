Полковник ПВО: Вся противоракетная оборона России будет строиться на С-500

«Первоочередной замысел применения С-500 во взаимодействии с системой А-135 «Нудоль» и комплекса средней дальности С-350. Конечно, «Прометей» будет по маловысотным целям стрелять, по гиперзвуковым целям, по космическим целям и объектам – это его задача, но замысел во взаимодействии. На совместном использовании «Нудоля», системы С-500 и ПВО С-350 «Витязь» будет строиться новая противоракетная оборона не только Москвы и Центрального экономического района, но и всех регионов России», - сказал Хтылев.

При этом, военный эксперт отмечает, что делать какие-то выводы конкретно по С-500 преждевременно.

«С-500 на сегодняшний день еще не принят на вооружение, поэтому говорить сейчас о его возможностях и характеристиках некорректно. Не проведены еще полные испытания. Проверки прошли только локационные устройства. Сейчас эти же процедуры проходит стартовое оборудование, пусковые установки и системы программирования касательно использования ракет», - уточнил полковник.

Журналисты китайского издания отмечают, что С-500 создан на базе С-400 и имеет максимальную дальность стрельбы более 500 км, при этом имея возможность стрелять сразу по десяти целям. Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах также рассказал о некоторых характеристиках С-500.

«Предполагается, что в С-500 будет применяться двухступенчатая ракета с боевой частью порядка 6-8 кг. Этого веса достаточно в безвоздушном пространстве для уничтожения цели. Она не будет как у американцев кинетической, а будет обычная фугасная, с разлетом осколков», - сказал военный эксперт.

Он также отметил, что ранее в связи с договором 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США в России были только ракеты на ближние расстояния до одной тысячи километров.

«Сейчас мы имеем возможность иметь дальнюю ракету свыше 3 тыс. км. Чему способствуют и связка С-500, А-135 и С-350», - заключил эксперт.

Ранее НСН писала, что ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер» Великобритания считает самым опасным российским оружием. Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл призвал Лондон начать подготовку к достойному ответу России.

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН заявил, что Великобритания не сможет тягаться с Россией в новых ракетных вооружениях.



