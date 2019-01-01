Военно-весеннее обострение. США пожаловались на «небезопасный» перехват самолета российским Су-35
Военные лётчики рассказали НСН, что стоит за перехватом американских самолётов у российских границ.
Американские военные обвинили РФ в небезопасном перехвате своего разведывательного самолёта. По данным Шестого флота США, 4 июня самолёт P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Именно вторую встречу самолетов, которая длилась 28 минут, в США назвали «небезопасной».
По мнению американских военных, российский истребитель летел на высокой скорости перед американским Poseidon и создавал риск для пилотов. При этом военные США настаивают, что их самолет не нарушал международного права и не провоцировал никаких действий со стороны россиян.
Однако то, что американские самолеты не нарушают российских границ, ни о чем хорошем не говорит, заявил ранее в эфире НСН бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский.
«Сами по себе разведывательные самолёты, которые кружат у наших границ, это уже ненормально. Хоть один, хоть пятьдесят. Сразу хочется задать вопрос, что они разведывают и для чего? А если вспомнить Великую Отечественную войну, то где-то в 1938 году немецкие самолёты периодически летали вдоль наших границ, залетали за них, мотивируя это тем, что потерялись. А в итоге через три года началась война. Поэтому это ненормально. И хочется задать вопрос нашим “партнёрам”: на каком основании они летают вдоль наших границ и что-то разведывают?», — заявил Соколовский.
В марте российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Тогда это стало третьим случаем за неделю, когда отечественные самолеты были вынуждены перехватывать иностранные судна у границ России. В эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов связал такую необходимость с весенним обострением.
«Такая активность может проявляться, потому что весенний период благоприятствует тому, чтобы проводить в войсках, как правило, и у нас, и за рубежом, интенсивные учения, какие-то тактические маневры, тактические занятия. Это представляет определенный интерес для того, чтобы выявлять какие-то признаки, характерные для войск на сопредельных территориях», — пояснил заслуженный военный летчик.
Напомним, что в мае в сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом. Залуженный военный лётчик РФ, полковник Геннадий Бакулин в беседе с НСН рассказал об особенностях перехвата американских беспилотников.
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