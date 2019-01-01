Военно-весеннее обострение. США пожаловались на «небезопасный» перехват самолета российским Су-35

Американские военные обвинили РФ в небезопасном перехвате своего разведывательного самолёта. По данным Шестого флота США, 4 июня самолёт P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Именно вторую встречу самолетов, которая длилась 28 минут, в США назвали «небезопасной».

По мнению американских военных, российский истребитель летел на высокой скорости перед американским Poseidon и создавал риск для пилотов. При этом военные США настаивают, что их самолет не нарушал международного права и не провоцировал никаких действий со стороны россиян.

Однако то, что американские самолеты не нарушают российских границ, ни о чем хорошем не говорит, заявил ранее в эфире НСН бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский.