Военный летчик рассказал о судьбе перехваченного американского беспилотника
Залуженный военный лётчик РФ рассказал НСН о действиях российских пилотов при перехвате нарушителей воздушных границ.
В социальных сетях было опубликовано видео перехвата российским самолетом американского ударного беспилотника, пишут Известия. Уточняется, что кадры были опубликованы на своей странице в Instagram пользователя maxpower. «Ку-ку, мой маленький…», — подписал опубликованное видео пользователь, уточняет Газета.ру. Кроме того, известно, что в хэштегах maxpower упомянул российские истребители Су-27, Су-30, Су-35.
Залуженный военный лётчик РФ, полковник Геннадий Бакулин в беседе с НСН рассказал об особенностях перехвата таких летательных аппаратов.
«Сначала беспилотник заметили наземные службы противовоздушной обороны (ПВО), радары засекли цель. В зависимости от этой цели в небо поднимают пару или один самолет. Далее летчик включает радар, который позволяет найти цель в воздухе. И тут главное – долететь. Обнаружить и атаковать противника –буквально минута времени», - рассказал Бакулин.
Военный летчик подчеркнул, что действия летчика и командира частей ПВО зависят от задачи в отношении задержанной цели.
«Объект, который был задержан, довольно большой, отражающая поверхность – более квадратного метра. Летчик не может принудить беспилотник сесть на землю. Для этого на земле есть специальные программы, которые могут повлиять на работу дрона, и заставить совершить вынужденную посадку. Летчик может только уничтожить противника», - заявил военный эксперт.
Ранее Геннадий Бакулин проанализировал в эфире НСН действия американских перехватчиков.
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