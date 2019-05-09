Военный летчик рассказал о судьбе перехваченного американского беспилотника

В социальных сетях было опубликовано видео перехвата российским самолетом американского ударного беспилотника, пишут Известия. Уточняется, что кадры были опубликованы на своей странице в Instagram пользователя maxpower. «Ку-ку, мой маленький…», — подписал опубликованное видео пользователь, уточняет Газета.ру. Кроме того, известно, что в хэштегах maxpower упомянул российские истребители Су-27, Су-30, Су-35.

Залуженный военный лётчик РФ, полковник Геннадий Бакулин в беседе с НСН рассказал об особенностях перехвата таких летательных аппаратов.

«Сначала беспилотник заметили наземные службы противовоздушной обороны (ПВО), радары засекли цель. В зависимости от этой цели в небо поднимают пару или один самолет. Далее летчик включает радар, который позволяет найти цель в воздухе. И тут главное – долететь. Обнаружить и атаковать противника –буквально минута времени», - рассказал Бакулин.