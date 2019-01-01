США заявили о небезопасном перехвате своего самолета российским Су-35

Российский истребитель Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолёт. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Шестого флота США. В сообщении говорится, что воздушный инцидент произошел 4 июня. Самолёт P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Отмечается, что вторая встреча самолетов была «небезопасной».

По мнению американских военных, российский истребитель летел на высокой скорости перед американским Poseidon и создавал риск для пилотов, передает Ura.ru.

Военные США подчеркивают, что их самолет не нарушал международное право и не провоцировал никаких действий со стороны россиян, пишет «Свободная пресса».

Ранее залуженный военный лётчик РФ, полковник Геннадий Бакулин в беседе с НСН рассказал об особенностях перехвата американских беспилотников.

