Во Флориде состоялся старт ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Во Флориде проведен успешный запуск ракеты Falcon 9 с группой из 58 интернет-спутников Starlink, сообщает РИА Новости.
Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 5:21 по времени Восточного побережья США (12:21 мск), дополняет Газета.ru.
Ракета вывела на земную орбиту 58 спутников Starlink. С промежуточной высоты до 367 км они поднимутся выше на собственной тяге.
Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал бесконтрольное развитие систем космического интернета главной угрозой.
«В этих системах – тысячи (Маск говорил, от 12 до 40 тысяч) космических аппаратов. Эти многочисленные группировки будут находиться в довольно узком слое. Так как системы коммерческие, их производство нацелено на то, чтобы оно было как можно дешевым. Сейчас нет никаких обязательных требований к работе этих спутников и описанию их движение в космосе. Соответственно, нет требований и ответственности к утилизации этих спутников. Для бизнес-собственников в космосе вообще никакой ответственности нет. И это – реальная угроза замусорить космическое пространство», - предостерег Андрей Ионин.
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