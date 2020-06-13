Во Флориде состоялся старт ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

Во Флориде проведен успешный запуск ракеты Falcon 9 с группой из 58 интернет-спутников Starlink, сообщает РИА Новости.

Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 5:21 по времени Восточного побережья США (12:21 мск), дополняет Газета.ru.

Ракета вывела на земную орбиту 58 спутников Starlink. С промежуточной высоты до 367 км они поднимутся выше на собственной тяге.

Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал бесконтрольное развитие систем космического интернета главной угрозой.

«В этих системах – тысячи (Маск говорил, от 12 до 40 тысяч) космических аппаратов. Эти многочисленные группировки будут находиться в довольно узком слое. Так как системы коммерческие, их производство нацелено на то, чтобы оно было как можно дешевым. Сейчас нет никаких обязательных требований к работе этих спутников и описанию их движение в космосе. Соответственно, нет требований и ответственности к утилизации этих спутников. Для бизнес-собственников в космосе вообще никакой ответственности нет. И это – реальная угроза замусорить космическое пространство», - предостерег Андрей Ионин.

