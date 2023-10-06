ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских военных самолета

В сообщении говорится, в районах населённых пунктов Солдатское Днепропетровской области, а также Сергеевка и Клещеевка ДНР, ВКС России и средствами противовоздушной обороны были сбиты Су-27, Су-25 и МиГ-29.

«Также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что авиация Черноморского флота России обнаружила и уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в северо-западной части акватории Черного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

