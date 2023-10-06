ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских военных самолета
Российские военные лётчики за неделю уничтожили четыре украинских самолёта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, в районах населённых пунктов Солдатское Днепропетровской области, а также Сергеевка и Клещеевка ДНР, ВКС России и средствами противовоздушной обороны были сбиты Су-27, Су-25 и МиГ-29.
«Также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25», - добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что авиация Черноморского флота России обнаружила и уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в северо-западной части акватории Черного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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