ВКС России поразили склад западного вооружения на Украине
22 июня 202313:50
Воздушно-космические силы (ВКС) России ночью 22 июня нанесли групповой удар по складу, на котором находились доставленные на Украину западное вооружение и военная техника.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что использовалось высокоточное оружие большой дальности.
«Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», - заключили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что ВКС РФ сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru