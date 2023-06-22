ВКС России поразили склад западного вооружения на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России ночью 22 июня нанесли групповой удар по складу, на котором находились доставленные на Украину западное вооружение и военная техника.

ВКС РФ уничтожили скопление техники ВСУ в Запорожской области

В пресс-службе Минобороны уточнили, что использовалось высокоточное оружие большой дальности.

«Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», - заключили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что ВКС РФ сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
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