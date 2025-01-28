Ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии

Штормовой ветер в аэропорту Тикси в Якутии повредил лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

Инцидент произошел в понедельник, 27 января. Ветер в этот день достигал более 40 метров в секунду.

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Территориальное управление Росавиации проводит проверку. Специалисты должны дать оценку повреждениям и принять решение по восстановлению вертолетов. Группа вылетит в Тикси для проведения необходимых процедур, когда погода нормализуется.

С 24 января из-за сильного ветра женщины в Тикси не работают, а занятия в школах и детсадах отменены. Из-за непогоды в поселке замерз основной водовод, жителей пообещали обеспечить водой с озера.

Ранее сегодня сообщалось, что половодье в Центральной России началось на три месяца раньше обычного.


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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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