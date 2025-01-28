Ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии

Штормовой ветер в аэропорту Тикси в Якутии повредил лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

Инцидент произошел в понедельник, 27 января. Ветер в этот день достигал более 40 метров в секунду.