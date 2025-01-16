СМИ: Вынесен приговор офицеру ПВО, сбившему российский Ми-8 вместо дрона в Крыму

Суд вынес приговор российскому офицеру ПВО Игорю Пашкову, который 18 октября 2023 года сбил над Крымом отечественный вертолёт Ми-8, принятый за дрон Вооруженных сил Украины, сообщает «Коммерсант».

Он получил три года колонии-поселения за халатность. Офицер также на год лишен права занимать должности, связанные с управленческой деятельностью на госслужбе. Кроме того, суд отказал Минобороны России во взыскании с Пашкова почти 200 млн рублей — стоимости вертолёта.

Отмечается, что офицер неправильно расшифровал позывной и приказал уничтожить вертолёт, посчитав, что это дрон. В результате крушения Ми-8 погибли три члена экипажа.

