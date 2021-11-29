Эксперт по космосу: Рогозин хочет обогнать Илона Маска проектом времен СССР

«Если смотреть по совокупности всего сделанного, то можно говорить, что Россия находится на втором месте (в списке великих космических держав – прим. НСН). Если говорить по состоянию на сегодняшний день, нас обгоняют не то что космические державы, а даже такая маленькая фирма как SpaceX. Она вытеснила нас с космического рынка запусков и по другим направлениям тоже теснит», - сказал Моисеев.

По его словам, в ближайшее время Россию обойдет и Япония, после чего нас ждет «космическое соперничество» с Индией.

«Если расставлять державы по их значимости, то на первом месте будет США, они получают результаты и тратят на космос больше, чем все остальные страны вместе взятые, они в глубоком отрыве. За второе и третье место сейчас воюют Европа в совокупности и Китай. А Россия движется в обратную сторону, снижает свою космическую активность, скоро уступит Японии и будет конкурировать с Индией», - прогнозирует глава Института космической политики.

Он отметил, что СССР уже запускал космические аппараты к Венере, правда, из-за ужасных условий на второй планете от Солнца они работали там не больше часа.

«Мы неоднократно сажали станции на поверхность Венеры. Просто надо восстановить старые умения, которые сейчас утеряны. Это не так уж и сложно. Было бы желание и деньги. Проблема в основном в том, что Венера имеет очень плотную атмосферу, в 90 раз более плотную, чем на Земле, и очень высокую температуру на поверхности – 500 градусов по Цельсию. Заставить технику в таких условиях работать очень трудно. Старые аппараты работали примерно до часа, снимали картинку, много чего делали. Но после 1986-1988 годов мы больше не запускали аппараты к планетам. Были две попытки, но неудачные», - рассказал Моисеев.

При этом он указал, что проект «Венера-Д», о котором говорит Рогозин, по сути, является повторением запусков 50-летней давности.