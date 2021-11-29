Эксперт по космосу: Рогозин хочет обогнать Илона Маска проектом времен СССР
Проект «Венера-Д», о котором говорит Рогозин, по сути является повторением запусков 50-летней давности, сказал НСН Иван Моисеев.
Россия уже выпала из тройки великих космических держав, ее обошла даже компания SрaceX Илона Маска, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна отправить к Венере космическую станцию до 2030 года. По его словам, в ином случае наша страна потеряет место в списке великих космических сверхдержав.
«Если смотреть по совокупности всего сделанного, то можно говорить, что Россия находится на втором месте (в списке великих космических держав – прим. НСН). Если говорить по состоянию на сегодняшний день, нас обгоняют не то что космические державы, а даже такая маленькая фирма как SpaceX. Она вытеснила нас с космического рынка запусков и по другим направлениям тоже теснит», - сказал Моисеев.
По его словам, в ближайшее время Россию обойдет и Япония, после чего нас ждет «космическое соперничество» с Индией.
«Если расставлять державы по их значимости, то на первом месте будет США, они получают результаты и тратят на космос больше, чем все остальные страны вместе взятые, они в глубоком отрыве. За второе и третье место сейчас воюют Европа в совокупности и Китай. А Россия движется в обратную сторону, снижает свою космическую активность, скоро уступит Японии и будет конкурировать с Индией», - прогнозирует глава Института космической политики.
Он отметил, что СССР уже запускал космические аппараты к Венере, правда, из-за ужасных условий на второй планете от Солнца они работали там не больше часа.
«Мы неоднократно сажали станции на поверхность Венеры. Просто надо восстановить старые умения, которые сейчас утеряны. Это не так уж и сложно. Было бы желание и деньги. Проблема в основном в том, что Венера имеет очень плотную атмосферу, в 90 раз более плотную, чем на Земле, и очень высокую температуру на поверхности – 500 градусов по Цельсию. Заставить технику в таких условиях работать очень трудно. Старые аппараты работали примерно до часа, снимали картинку, много чего делали. Но после 1986-1988 годов мы больше не запускали аппараты к планетам. Были две попытки, но неудачные», - рассказал Моисеев.
При этом он указал, что проект «Венера-Д», о котором говорит Рогозин, по сути, является повторением запусков 50-летней давности.
«Это очень старый проект «Венера-Д». Он повторяет по своей сути то, что делалось в 1975 году, тогда два таких аппарата запустили. Теперь, спустя почти 50 лет, повторение. Этот проект планировалось ввести в Федеральную космическую программу еще в 2006 году. Ввод в ФКП означает начало проекта, его финансирование и решение о том, что мы это делаем. Пока такого решения относительно «Венеры-Д» нет, Есть надежда, что ее введут в Федеральный космический проект 2026 года. Ну а пока все это находится на очень ранней стадии», - отметил эксперт.
В августе 2020 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил расписывать российские космические корабли под хохлому и гжель, а также наносить на них орнаменты других народных школ, чтобы «рекламировать людей, которые сохраняют уникальные традиции».
28 октября 2021 года раскрашенная под хохлому ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18», который отправился к МКС.
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