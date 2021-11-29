Рогозин призвал запустить станцию к Венере к 2030 году

Россия должна отправить к Венере космическую станцию до 2030 года. В противном случае страна потеряет место в списке великих космических сверхдержав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Рогозин отметил, что проект «Венера-Д» планируется реализовать вместе с США. Сейчас Роскосмос ведёт переговоры с НАТО о деталях проекта. Если США откажется от участия, Россия запустит «Венеру-Д» сама или с помощью другой страны, заявил глава госкорпорации.