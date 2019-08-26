Вызов времени. Герой России о перспективах нового стратегического ракетоносца

В России началась подготовка к созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Минобороны утвердило все технические требования к ПАК ДА. В работе на ним примут участие компания «Туполев» и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации. Этот комплекс должен заменить стоящие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Герой России, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в комментарии НСН заявил о своевременности поставленной задачи по созданию нового стратегического ракетоносца.

«Авиация пока остаётся самым оперативным и эффективным родом войск, к ней предъявляются всё более высокие и сложные требования. Роль бомбардировочной авиации в современных условиях продемонстрировали последние события в Сирии, на их основе можно делать выводы. Время не стоит на месте, соответственно, техника должна отвечать его запросам. Ту-160 уже 20 лет, а перевооружение, как раз, в большинстве ведущих стран происходит каждые четверть века. Что касается количества новых машин, необходимых для ВКС России, то об этом знают только главнокомандующий (президент) и министр обороны. Это их прерогатива», - отметил собеседник НСН.

По официальным открытым данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет изготовлен на основе технологии стелс - по аэродинамической схеме «летающее крыло», без хвостового оперения.