В Турции упал крупный метеорит

На юго-востоке Турции произошло падение крупного метеорита, сообщает телеканал NTV.

В Иркутской области засняли возможное падение метеорита

Его наблюдать жители сразу нескольких городов. Предположительно, небесное тело упало в провинции Шанлыурфа.

Пролет попал на видео. Объект испускал зеленоватое свечение и оставлял за собой в воздухе небольшой хвост. Явление сопровождалось световой вспышкой.

Ранее яркая вспышка в небе над ночным Киевом 19 апреля была связана с метеором, который сгорел в атмосфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Метеориты
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