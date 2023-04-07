В Иркутской области засняли возможное падение метеорита
7 апреля 202311:56
Метеорит, по предварительным данным, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости.
В социальных сетях появились видео падения небесного объекта на окраине Усть-Кута, очевидцы заметили в небе яркую вспышку. Пользователи предположили, что камеры засняли падение метеорита.
Администрация Усть-Кутского района подтвердила, что накануне вечером горожане могли наблюдать «яркое свечение, внешне похожее на комету».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Саакашвили заявил, что умирает в заключении
- Делягин назвал камни преткновения для полноценной дедолларизации
- Омского пилота оштрафовали за бреющий полёт над автотрассой. Видео
- Малый драматический театр опроверг слухи об увольнении Козловского
- В Иркутской области засняли возможное падение метеорита
- Взятые ФСБ на Херсонщине шпионы СБУ помещены в СИЗО Крыма
- Япония запретила экспорт в РФ самолётов, стали и игрушек
- Ливан подаст жалобу в Совбез ООН из-за атак Израиля
- В КНР призвали Израиль и Палестину к сдержанности
- Берлускони пообещал побороть лейкемию
6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru