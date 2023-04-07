В Иркутской области засняли возможное падение метеорита

Метеорит, по предварительным данным, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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В социальных сетях появились видео падения небесного объекта на окраине Усть-Кута, очевидцы заметили в небе яркую вспышку. Пользователи предположили, что камеры засняли падение метеорита.

Администрация Усть-Кутского района подтвердила, что накануне вечером горожане могли наблюдать «яркое свечение, внешне похожее на комету».

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ФОТО: РИА Новости
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