Ученые назвали падение метеора причиной вспышки над Киевом

Отмечается, что диаметр небесного тела составлял 50 сантиметров, а его масса – 200-300 килограмм. По словам ученых, оно прошло прямо над Киевом на высоте около 80 километров и продолжило движение на юго-запад со скоростью 29 км/с. Указывается, что на высоте 38 километров метеор взорвался.

Ранее астроном Николай Железнов предположил в интервью НСН, что причиной недавней загадочной вспышки со взрывом над Киевом, скорее всего, являются лириды, сообщает «Радиоточка НСН».

