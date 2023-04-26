Ученые назвали падение метеора причиной вспышки над Киевом
Яркая вспышка в небе над ночным Киевом 19 апреля была связана с метеором, который сгорел в атмосфере. Об этом сообщила Международная метеорная организация.
Отмечается, что диаметр небесного тела составлял 50 сантиметров, а его масса – 200-300 килограмм. По словам ученых, оно прошло прямо над Киевом на высоте около 80 километров и продолжило движение на юго-запад со скоростью 29 км/с. Указывается, что на высоте 38 километров метеор взорвался.
Ранее астроном Николай Железнов предположил в интервью НСН, что причиной недавней загадочной вспышки со взрывом над Киевом, скорее всего, являются лириды, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru