К Земле летит астероид размером с четыре Эйфелевы башни

Астероид, размер которого сопоставим с высотой четырех Эйфелевых башен, приближается к Земле. Небесное тело достигнет опасного расстояния с Землей 4 марта. Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.

LiveScience: Падение астероида 66 млн лет назад погрузило Землю во тьму на годы

«К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни… астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», - говорится в сообщении.

Максимальное сближение небесного тела с Землей составит 4,8 миллиона километров. Это расстояние в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной. Таким образом, исключается вероятность столкновения.

«Роскосмос» подготовил анимацию полета с помощью сотрудников института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук. Для этого они использовали данные, собранные телескопом на Алтае.

Ранее ученые Института прикладной математики Российской академии наук обнаружили астероид, масса которого достигает 18 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Небесное тело направляется к Земле, но сближение с планетой произойдет не раньше 5 апреля 2095 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/2di7 & titanio44
ТЕГИ:ЗемляРоскосмосАстероид
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры