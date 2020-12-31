В структурах «Роскосмоса» заразились COVID более 10 тысяч человек
Более 10 тысяч сотрудников предприятий космической отрасли заразились коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.
По словам Рогозина, всего в отрасли работают около 180 тысяч человек. Он отметил, что некоторые случаи закончились летальными исходами, в частности, скончался от последствий заболевания инфекцией генеральный конструктор по пилотируемым системным комплексам Евгений Микрин. Рогозин назвал эту потерю «очень болезненной».
Согласно данным оперштаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии в РФ выявлено 3,1 млн случаев коронавируса, из которых 57 тысяч закончились летальным исходом, выздоровело 2, 5 млн человек.
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