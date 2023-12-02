В США запустили Falcon 9 с первым южнокорейским разведывательным спутником

Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг.

«На борту ... 25 спутников, в том числе корейский 425, ISL48 компании Space BD"s, microHETSat от SITAEL, ION SCV Daring Diego компании D-Orbit, Bane компании York Space Systems и GNOMES-4 от PlanetIQ», — указано в сообщении SpaceX в соцсети Х.

По данным Space Flight Now, аппарат 425 с инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами станет первым военным разведывательным спутником Южной Кореи.

Кроме того, Falcon 9 выведет на орбиту первый исследовательский спутник для Ирландии EIRSAT-1.

