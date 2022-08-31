Илон Маск планирует до 100 запусков Falcon 9 в 2023 году
31 августа 202221:42
Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск намерен в 2023 году осуществить до 100 запусков ракеты-носителя Falcon 9. Об этом Маск поделился в своих соцсетях.
Ранее Маск заявлял, что в текущем году будут выполнены 60 запусков ракеты. На данным момент SpaceX осуществила 39 из них.
В случае сотни запусков в год компании нужно будет выполнять пуски каждые 3,65 дня.
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31 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru