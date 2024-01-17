В США запуск корабля Crew Dragon с туристами отложили на сутки

Запуск космического корабля Crew Dragon с туристами к Международной космической станции перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

NASA отложило запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III

Как отмечается, за дополнительное время будут завершены предпусковые проверки и проведен анализ о состоянии многоразового корабля.

Новый пуск намечен на 00:49 пятницы, 19 января, по московскому времени.

К МКС отправятся бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравджы, который станет первым астронавтом в истории Турции.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что стартовала подготовка ракеты «Ангара-А5» к первому пуску с Восточного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Photo by Isaac Watson/NASA
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