В США запуск корабля Crew Dragon с туристами отложили на сутки

Как отмечается, за дополнительное время будут завершены предпусковые проверки и проведен анализ о состоянии многоразового корабля.

Новый пуск намечен на 00:49 пятницы, 19 января, по московскому времени.

К МКС отправятся бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравджы, который станет первым астронавтом в истории Турции.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что стартовала подготовка ракеты «Ангара-А5» к первому пуску с Восточного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

