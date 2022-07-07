В США взорвалась твердотопливная ракета для выведения спутников

В США неудачно завершились испытания ракеты-носителя Minotaur, которую Пентагон намеревался использовать для запуска своих спутников на орбиту Земли, сообщает The Hill.

Как уточняется, твердотопливная ракета взорвалась примерно через 11 секунд после пуска с испытательной площадки, расположенной на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии.

США решили отказаться от испытаний противоспутникового оружия

В результате взрыва пострадавших нет. Как уточняется, обломки упали неподалёку от стартовой площадки.

Ранее Пентагон сообщил о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты.

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ФОТО: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:СпутникиПентагонСШАРакета-носитель
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