Пентагон сообщил о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты

Попытка запуска ракеты состоялась накануне.

«Отказ произошел после включения двигателя», — подчеркнул представитель Пентагона Тим Горман.

Это уже вторая неудачная попытка испытания ракеты в рамках американской программы неядерного быстрого удара. Впервые США безуспешно попытались запустить гиперзвуковой снаряд в октябре 2021 года.

При этом в мае ВВС Соединенных Штатов сообщали об успешном испытании перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW). Скорость снаряда в пять раз превысила скорость звука, напоминает телеканал «360».

