Пентагон сообщил о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты
США неудачно испытали гиперзвуковую ракету в штате Гавайи. Об этом сообщает Bloomberg.
Попытка запуска ракеты состоялась накануне.
«Отказ произошел после включения двигателя», — подчеркнул представитель Пентагона Тим Горман.
Это уже вторая неудачная попытка испытания ракеты в рамках американской программы неядерного быстрого удара. Впервые США безуспешно попытались запустить гиперзвуковой снаряд в октябре 2021 года.
При этом в мае ВВС Соединенных Штатов сообщали об успешном испытании перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW). Скорость снаряда в пять раз превысила скорость звука, напоминает телеканал «360».
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