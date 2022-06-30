Пентагон сообщил о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты

США неудачно испытали гиперзвуковую ракету в штате Гавайи. Об этом сообщает Bloomberg.

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Попытка запуска ракеты состоялась накануне.

«Отказ произошел после включения двигателя», — подчеркнул представитель Пентагона Тим Горман.

Это уже вторая неудачная попытка испытания ракеты в рамках американской программы неядерного быстрого удара. Впервые США безуспешно попытались запустить гиперзвуковой снаряд в октябре 2021 года.

При этом в мае ВВС Соединенных Штатов сообщали об успешном испытании перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW). Скорость снаряда в пять раз превысила скорость звука, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеСША
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