США решили отказаться от испытаний противоспутникового оружия

«С сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять», — цитирует Харрис ТАСС.

Вице-президент «от лица США» призвала отказаться от испытаний все страны, даже те, которые не являются космической державой.

Мораторий Вашингтона может быть связан с испытаниями российской противоспутниковой системы в ноябре прошлого года. Тогда был уничтожен недействующий аппарат «Целина-Д», напоминает РЕН ТВ. Спутник находился на орбите с 1982 года, отмечает Газета.ру.

