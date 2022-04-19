США решили отказаться от испытаний противоспутникового оружия

США отказались от проведения испытаний противоспутникового оружия, а также призвали другие страны присоединиться к инициативе. Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе выступления на базе ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

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«С сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять», — цитирует Харрис ТАСС.

Вице-президент «от лица США» призвала отказаться от испытаний все страны, даже те, которые не являются космической державой.

Мораторий Вашингтона может быть связан с испытаниями российской противоспутниковой системы в ноябре прошлого года. Тогда был уничтожен недействующий аппарат «Целина-Д», напоминает РЕН ТВ. Спутник находился на орбите с 1982 года, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:КосмосОружиеСША
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