США решили отказаться от испытаний противоспутникового оружия
США отказались от проведения испытаний противоспутникового оружия, а также призвали другие страны присоединиться к инициативе. Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе выступления на базе ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
«С сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять», — цитирует Харрис ТАСС.
Вице-президент «от лица США» призвала отказаться от испытаний все страны, даже те, которые не являются космической державой.
Мораторий Вашингтона может быть связан с испытаниями российской противоспутниковой системы в ноябре прошлого года. Тогда был уничтожен недействующий аппарат «Целина-Д», напоминает РЕН ТВ. Спутник находился на орбите с 1982 года, отмечает Газета.ру.
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