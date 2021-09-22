В США увидели в космосе вооруженную российскую «матрешку»
В США заявили о наличии на орбите Земли российского «спутника-матрешки», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы американского космического командования Джона Рэймонда.
Он считает, что аппарат способен выводить из строя своим оружием американские спутники. Рэймонд заявил, что в корпусе скрывается еще один спутник, внутри которого находится оружие, способное уничтожать американские аппараты с безопасного расстояния.
Как отметил глава космического командования, таинственный спутник мешает США использовать космос в качестве площадки, «приумножающей наши возможности».
Ранее Рэймонд также заявлял, что Россия и Китай разработали оружие, способное нарушить работу спутников США или вовсе их уничтожить.
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