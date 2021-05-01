В США заявили о способности РФ уничтожать американские спутники

Россия и Китай разработали оружие, способное нарушить работу спутников США или вовсе их уничтожить. Об этом заявил командующий американскими Космическими силами генерал-майор Джон Реймонд в интервью газете Washington Post.

По словам генерала, космос является «сферой боевых действий», и за последние несколько лет Пекин и Москва разработали вооружение, способное вывести американские спутники из строя либо уничтожить их с земли или из космоса.

Реймонд считает, что цель Вашингтона — «не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него», поэтому США необходимо не допускать подобного сценария.

Реймонд в марте в беседе с New York Times заявлял, что у РФ и КНР есть множество лазерных систем разного уровня мощности, пригодных для уничтожения или повреждения спутников с земли. В Кремле в связи с этим отметили, что Россия — мирная страна, и опасения Соединенных Штатов о подобной активности в космосе беспочвенны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr
ТЕГИ:КосмосРоссияСШАСпутники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры