В США заявили о способности РФ уничтожать американские спутники

Россия и Китай разработали оружие, способное нарушить работу спутников США или вовсе их уничтожить. Об этом заявил командующий американскими Космическими силами генерал-майор Джон Реймонд в интервью газете Washington Post.

По словам генерала, космос является «сферой боевых действий», и за последние несколько лет Пекин и Москва разработали вооружение, способное вывести американские спутники из строя либо уничтожить их с земли или из космоса.

Реймонд считает, что цель Вашингтона — «не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него», поэтому США необходимо не допускать подобного сценария.

Реймонд в марте в беседе с New York Times заявлял, что у РФ и КНР есть множество лазерных систем разного уровня мощности, пригодных для уничтожения или повреждения спутников с земли. В Кремле в связи с этим отметили, что Россия — мирная страна, и опасения Соединенных Штатов о подобной активности в космосе беспочвенны.

