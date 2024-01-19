В США стартовала ракета SpaceX с космическими туристами

В Американской Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Dragon, сообщает РИА Новости.

В США запустили Falcon 9 с первым южнокорейским разведывательным спутником

Он должен доставить на Международную космическую станцию миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек. До этого запуск был перенесен — компания SpaceX сообщила, что экспертам необходимо дополнительное время для подготовки к старту.

В состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции Маркус Вандт, первый гражданин Турции, который побывает в космосе — военный пилот Альпер Гезеравчи.

Ранее SpaceX предприняла ряд безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: SpaceX
ТЕГИ:SpacexСШАКосмос

Горячие новости

Все новости

партнеры