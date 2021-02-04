В США российский бомбардировщик Су-24 назвали устаревшим

В США российский бомбардировщик Су-24 назвали устаревшим.

Как пишет журнал Popular Mechanics, он был создан в 1980-е годы и его аналоги в США уже вывели из эксплуатации.

Ранее российский самолет Су-24 31 января пролетел очень близко от эсминца ВМС США «Дональд Кук», пока тот шел в международных водах.

Американские военные показали полёт российского Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук»

«Инцидент стал третьей встречей «Дональда Кука» и стареющих российских бомбардировщиков Сухого за последние семь лет», - отметило издание.

В нем сообщается, что самолет достаточно стар, поэтому ближайший военный эквивалент США, F-111 Aardvark больше не используется. В отличие от современных боевых самолетов, которые обычно строятся как для задач класса «воздух-воздух», так и для выполнения задач «воздух-земля», Су-24 - это только ударный самолет.

Су-24, вооруженный противокорабельными ракетами, может нанести значительный ущерб эсминцу, подобному «Дональду Куку», но у эсминца есть собственные защитные системы, которые не только сбивают приближающиеся ракеты, но и затрудняют поражение цели.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в эфире НСН рассказал, что провокации эсминца в Черном море стали нормой и призвал чаще показывать американцам зубы.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Су-24
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