Американские военные показали полёт российского Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук»
Шестой флот США опубликовал в своём Twitter видео полёта российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки «Дональд Кук».
Американское военное судно вошло в акваторию Чёрного моря 23 января. В сообщении Шестого флота США говорится, что ВМС страны регулярно работают в регионе «в интересах НАТО, союзников и партнёров для обеспечения безопасности и стабильности».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве обеспокоены наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море, сообщают «Известия». По её словам, увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран альянса в черноморские порты союзников и партнёров, а также полётов разведывательных самолетов вдоль российских границ.
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