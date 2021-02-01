Американские военные показали полёт российского Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук»

Шестой флот США опубликовал в своём Twitter видео полёта российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки «Дональд Кук».

Американское военное судно вошло в акваторию Чёрного моря 23 января. В сообщении Шестого флота США говорится, что ВМС страны регулярно работают в регионе «в интересах НАТО, союзников и партнёров для обеспечения безопасности и стабильности».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве обеспокоены наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море, сообщают «Известия». По её словам, увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран альянса в черноморские порты союзников и партнёров, а также полётов разведывательных самолетов вдоль российских границ.





