В США рассказали о расходах на F-22

Так, планируется получить $4,2 млрд на закупки с 2024 по 2028 финансовый год и $1,74 млрд — до 2030 года. Кроме того, военно-воздушные силы планируют израсходовать $3,2 млрд на разработки и исследования.

В частности, предполагается, что $4,13 млрд уйдут на усовершенствование датчиков, а $2,43 млрд ВВС США затратят на повышения уровня ремонтопригодности и надежности лайнеров. Кроме того, планируются расходы на улучшение двигателей, тренажеров и малозаметные дополнительные топливные баки.

Ранее крупнейшие военно-промышленные компании США Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon объединились для участия в тендере на создание самолета «судного дня» E-XX. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

