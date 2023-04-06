В США рассказали о расходах на F-22
Американские военно-воздушные силы пожелали получить свыше $9 млрд на поддержание боеспособности истребителей пятого поколения F-22 Raptor до 2030 года. Об этом сообщил журнал Air & Space Forces со ссылкой на бюджетные документы.
Так, планируется получить $4,2 млрд на закупки с 2024 по 2028 финансовый год и $1,74 млрд — до 2030 года. Кроме того, военно-воздушные силы планируют израсходовать $3,2 млрд на разработки и исследования.
В частности, предполагается, что $4,13 млрд уйдут на усовершенствование датчиков, а $2,43 млрд ВВС США затратят на повышения уровня ремонтопригодности и надежности лайнеров. Кроме того, планируются расходы на улучшение двигателей, тренажеров и малозаметные дополнительные топливные баки.
Ранее крупнейшие военно-промышленные компании США Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon объединились для участия в тендере на создание самолета «судного дня» E-XX. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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