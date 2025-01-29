В США провели успешные испытания сверхзвукового гражданского лайнера

Американская компания Boom Supersonic сообщила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1 гражданского авиалайнера Overture. Компания создает самый быстрый в мире самолет.

Испытания прошли во вторник, 28 января, в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии. Разработчик заявил, что лайнер под управлением главного летчика-испытателя компании Тристана Бранденбурга вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов (10, 756 тысячи метров), разогнался до скорости 1,122 Маха (1207 километра в час), впервые преодолев звуковой барьер.

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Это первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Также это первый гражданский сверхзвуковой самолет, созданный в США.

Ранее в мире было создано два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский «Конкорд» и советский Ту-144. Оба были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и вопросов с безопасностью.

В штате Аляска в США ранее потерпел крушение F-35, сообщает Associated Press со ссылкой на американские ВВС. Пилоту истребителя пятого поколения удалось спастись.

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ФОТО: Boom Supersonic
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