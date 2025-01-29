В США провели успешные испытания сверхзвукового гражданского лайнера

Это первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Также это первый гражданский сверхзвуковой самолет, созданный в США.

Ранее в мире было создано два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский «Конкорд» и советский Ту-144. Оба были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и вопросов с безопасностью.

В штате Аляска в США ранее потерпел крушение F-35, сообщает Associated Press со ссылкой на американские ВВС. Пилоту истребителя пятого поколения удалось спастись.

