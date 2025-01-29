В США провели успешные испытания сверхзвукового гражданского лайнера
Американская компания Boom Supersonic сообщила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1 гражданского авиалайнера Overture. Компания создает самый быстрый в мире самолет.
Испытания прошли во вторник, 28 января, в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии. Разработчик заявил, что лайнер под управлением главного летчика-испытателя компании Тристана Бранденбурга вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35 290 футов (10, 756 тысячи метров), разогнался до скорости 1,122 Маха (1207 километра в час), впервые преодолев звуковой барьер.
Это первый случай преодоления звукового барьера реактивным самолетом независимой разработки. Также это первый гражданский сверхзвуковой самолет, созданный в США.
Ранее в мире было создано два сверхзвуковых гражданских лайнера - британо-французский «Конкорд» и советский Ту-144. Оба были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и вопросов с безопасностью.
В штате Аляска в США ранее потерпел крушение F-35, сообщает Associated Press со ссылкой на американские ВВС. Пилоту истребителя пятого поколения удалось спастись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ида Галич объявила о беременности
- Лолита намерена пожаловаться в Следком общественников, препятствующих её шоу
- В США провели успешные испытания сверхзвукового гражданского лайнера
- СМИ: За девять дней президентства Трамп подписал рекордное количество указов
- Скрипку Страдивари продадут с аукциона в Нью-Йорке
- СМИ: DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI
- СМИ: Ошибка пилота является единственной версией крушения самолета DHL под Вильнюсом
- Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»
- Реестр ущерба Украины признали в России нежелательной организацией
- ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru