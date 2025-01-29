СМИ: Ошибка пилота является единственной версией крушения самолета DHL под Вильнюсом
Ошибка пилотирования – единственная версия крушения грузового самолета DHL под Вильнюсом 25 ноября 2024 года, сообщил литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
В материале уточняется, что предположения о внешнем воздействии или неисправности оборудования не подтвердились. На пилотов могло также повлиять и то, что компания уменьшила для них время отдыха между рейсами.
Ранее в качестве причин авиакатастрофы обсуждались технические проблемы, помехи в связи и халатность.
Самолет DHL, следовавший из Лейпцига в Вильнюс, разбился возле аэропорта, упав на жилой дом. По данным FlightAware, в результате крушения погиб один из пилотов — гражданин Испании, трое других пострадавших, среди которых граждане Литвы и Германии, были госпитализированы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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