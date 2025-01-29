СМИ: Ошибка пилота является единственной версией крушения самолета DHL под Вильнюсом

В материале уточняется, что предположения о внешнем воздействии или неисправности оборудования не подтвердились. На пилотов могло также повлиять и то, что компания уменьшила для них время отдыха между рейсами.

Ранее в качестве причин авиакатастрофы обсуждались технические проблемы, помехи в связи и халатность.

Самолет DHL, следовавший из Лейпцига в Вильнюс, разбился возле аэропорта, упав на жилой дом. По данным FlightAware, в результате крушения погиб один из пилотов — гражданин Испании, трое других пострадавших, среди которых граждане Литвы и Германии, были госпитализированы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

