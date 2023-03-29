В СНБО заявили о готовности Украины атаковать Москву
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в своих соцсетях заявил, что украинские войска готовы атаковать Москву с помощью «тысяч» ударных беспилотников.
Он отметил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) имеются дроны, способные пролететь три тысячи километров.
Данилов назвал эти беспилотники «украинским роем имени Матиаса Руста», прикрепив к посту фото 1987 года с самолётом немецкого пилота на Красной площади.
Ранее Данилов заявил, что Киев начал подготовку к конфликту с Россией после встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в декабре 2019 года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru