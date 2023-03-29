В СНБО заявили о готовности Украины атаковать Москву

Он отметил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) имеются дроны, способные пролететь три тысячи километров.

Данилов назвал эти беспилотники «украинским роем имени Матиаса Руста», прикрепив к посту фото 1987 года с самолётом немецкого пилота на Красной площади.

Ранее Данилов заявил, что Киев начал подготовку к конфликту с Россией после встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в декабре 2019 года, сообщает RT.

