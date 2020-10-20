В Штатах подозревают Россию в возобновлении испытаний ракет «Буревестник»

Американский телеканал CNN заявил о замеченных со спутников действиях на полигонах, где ранее проводились испытания ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщает агентство, спутниковые снимки были предоставлены компанией Planet Labs. CNN приводит ссылку на экспертов из Миддлберийского института международных исследований, которые выразили уверенность в том, что фото были сделаны в районе поселка Паньково (Новая Земля), где ранее уже проводились испытания. Эксперты заявили, что отметили "повышенную активность" на данном полигоне.

США увеличат число ракет в Европе и Азии до уровня России и Китая

Эксперты в CNN выразили мнение, что испытания "Буревестника" были прекращены в 2018 году. Телеканал также сообщил, что два "американских официальных лица" подтвердили информацию о начале подготовки России к возобновлению испытаний. Также CNN подчеркнул, что данные о возможном возобновлении в РФ испытаний крупных межконтинентальных ракет появилась тогда, когда между США и Россией возник вопрос о продлении договора СНВ-3.

В июле 2020 года НСН писала о том, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал российские ракеты с ядерной энергетической установкой «летающим Чернобылем» и призвал отказаться от их разработки.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:РакетыВооружениеСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры