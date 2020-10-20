В Штатах подозревают Россию в возобновлении испытаний ракет «Буревестник»

Американский телеканал CNN заявил о замеченных со спутников действиях на полигонах, где ранее проводились испытания ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Об этом сообщает Интерфакс.



Как сообщает агентство, спутниковые снимки были предоставлены компанией Planet Labs. CNN приводит ссылку на экспертов из Миддлберийского института международных исследований, которые выразили уверенность в том, что фото были сделаны в районе поселка Паньково (Новая Земля), где ранее уже проводились испытания. Эксперты заявили, что отметили "повышенную активность" на данном полигоне.