В Штатах подозревают Россию в возобновлении испытаний ракет «Буревестник»
Американский телеканал CNN заявил о замеченных со спутников действиях на полигонах, где ранее проводились испытания ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Об этом сообщает Интерфакс.
Как сообщает агентство, спутниковые снимки были предоставлены компанией Planet Labs. CNN приводит ссылку на экспертов из Миддлберийского института международных исследований, которые выразили уверенность в том, что фото были сделаны в районе поселка Паньково (Новая Земля), где ранее уже проводились испытания. Эксперты заявили, что отметили "повышенную активность" на данном полигоне.
Эксперты в CNN выразили мнение, что испытания "Буревестника" были прекращены в 2018 году. Телеканал также сообщил, что два "американских официальных лица" подтвердили информацию о начале подготовки России к возобновлению испытаний. Также CNN подчеркнул, что данные о возможном возобновлении в РФ испытаний крупных межконтинентальных ракет появилась тогда, когда между США и Россией возник вопрос о продлении договора СНВ-3.
В июле 2020 года НСН писала о том, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал российские ракеты с ядерной энергетической установкой «летающим Чернобылем» и призвал отказаться от их разработки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+9 704 / сут.
- В Москве умерли еще 63 пациентов с COVID-19
- В Штатах подозревают Россию в возобновлении испытаний ракет «Буревестник»
- ВОЗ: За неделю COVID-19 заразились рекордные 2,4 млн человек
- «Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов
- Входивший в банду грабителей судья оказался на скамье подсудимых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru