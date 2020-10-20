США увеличат число ракет в Европе и Азии до уровня России и Китая

Минобороны США планирует увеличить количество ракет в Индийско-Тихоокеанском регионе до уровня России и Китая. Об этом рассказал глава ведомства Марк Эспер на видеоконференции Атлантического совета в Вашингтоне.

США нарастят вооружение ракетами средней и меньшей дальности. Как сообщил министр, Китай и Россия якобы в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернули большое количество ракет в регионе. По словам Эспера, Пентагон склоняется к расположению такого же количества ракет «на обоих театрах военных действий».

Ранее сообщалось о получении американскими ВС стратегической сверхдальнобойной суперпушки SLRC. Новое оружие сможет поражать цели на расстоянии 1850 километров, и при размещении в Северном море пушка сможет обстреливать западную часть России, в том числе Москву.

