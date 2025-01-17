В Северной Осетии ввели режим «Ковер»
17 января 202513:37
На территории Республики Северная Осетия-Алания введен режим «Ковер», сообщил глава региона Сергей Меняйло, передает РБК.
Данный режим вводит запрет на работу аэропортов и связан с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов.
«Аэропорт Владикавказа закрыт», - добавил глава республики.
Ранее в аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru