В Северной Осетии ввели режим «Ковер»

На территории Республики Северная Осетия-Алания введен режим «Ковер», сообщил глава региона Сергей Меняйло, передает РБК.

В аэропорту Казани ввели план «Ковер»

Данный режим вводит запрет на работу аэропортов и связан с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Аэропорт Владикавказа закрыт», - добавил глава республики.

Ранее в аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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